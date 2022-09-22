Сборная Казахстана победила футболистов Беларуси и вышла в группу B Лиги наций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В матче пятого тура группового этапа Лиги наций сборная Казахстана дома сыграла с Беларусью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Хозяевам была нужна победа, чтобы досрочно обеспечить себе первое место и выйти в лигу В, гости же ведут в борьбе за выживание в С.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

Казахстан: Шацкий, Габышев, Малый, Марочкин, Алип, Вороговский, Оразов, Тагыберген, Дарабаев, Зайнутдинов, Аймбетов;

Беларусь: Хаткевич, Печенин, Юденков, Швецов, Поляков, Эбонг, Яблонский, Климович, Шевченко, Савицкий, Богомольский.

Беларусь проявляла себя активно в атаке с первых минут. Казахстан же постепенно выровнял игру и имел шанс открыть счет, но Аслан Дарабаев ударом в упор попал во вратаря. После этого довольно быстро хозяева счет открыли, Рамзан Оразов нашел в штрафной забежавшего Михаила Габышева и тот переиграл Егора Хаткевича при выходе один на один — 1:0. Сравнять гостям удалось в компенсированное к первой половине время, сделал это Павел Савицкий — 1:1. Во второй половине отличные моменты забить упустили Сергей Малый и Габышев, у соперников были свои шансы, свой уровень демонстрировал Игорь Шацкий. Наставники сделали замены, казахстанцы прибавили и добились своего, победный мяч провел Бактиер Зайнутдинов. 2:1 — первая победа Казахстана под Беларусью в истории.

Таким образом, Казахстан досрочно занял первое место в группе и вышел в лигу В Лиги наций.

Казахстан — Беларусь 2:1 (1:0)

Голы: Габышев 29 (1:0), Савицкий 45+3 (1:1), Зайнутдинов 89 (2:1)

Удаление: Тагыберген 90+4.





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