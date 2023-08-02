Сборная Казахстана по ушу завоевала две медали на Универсиаде в Чэнду

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - На XXXI Всемирной летней Универсиаде в Чэнду (КНР) члены сборной Казахстана по ушу в среду завоевали две бронзовые медали, передает МИА «Казинформ».
Мастера ушу Бексултан Коскенов, выступающий в весовой категории до 60 килограммов и Айгерим Тореханова, также представляющая Казахстан в той же
весовой категории завоевали две «бронзы».
Тем самым, по состоянию на 2 августа у Казахстана в активе 13 наград: одна золотая, пять серебряных и семь бронзовых.
Сборная Казахстана по ушу на Универсиаде представлена пятью спортсменами.
31-я Всемирная летняя Универсиада проходит в китайском Чэнду с 28 июля по 8 августа. Казахстан представляют 93 атлета в 11 видах спорта.