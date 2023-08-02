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    Сборная Казахстана по ушу завоевала две медали на Универсиаде в Чэнду

    2 Августа 2023, 20:36

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - На XXXI Всемирной летней Универсиаде в Чэнду (КНР) члены сборной Казахстана по ушу в среду завоевали две бронзовые медали, передает МИА «Казинформ».

    Мастера ушу Бексултан Коскенов, выступающий в весовой категории до 60 килограммов и Айгерим Тореханова, также представляющая Казахстан в той же

    весовой категории завоевали две «бронзы».

    Тем самым, по состоянию на 2 августа у Казахстана в активе 13 наград: одна золотая, пять серебряных и семь бронзовых.

    Сборная Казахстана по ушу на Универсиаде представлена пятью спортсменами.

    31-я Всемирная летняя Универсиада проходит в китайском Чэнду с 28 июля по 8 августа. Казахстан представляют 93 атлета в 11 видах спорта.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Китай Универсиада
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