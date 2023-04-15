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    Сборная Казахстана по теннису вышла в финал чемпионата мира

    15 Апреля 2023, 23:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская казахстанская команда по теннису вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Как сообщалось, подопечные Ярославы Шведовой в Астане на грунтовом корте Beeline Arena обыграли соперниц из Польши со счетом 3:1. Дважды свои матчи выиграла Елена Рыбакина, один раз Юлия Путинцева. Польки выиграли только парный матч.

    Президент федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов поздравил женскую команду с победой.

    «Поздравляю нашу сборную с победой в квалификационном турнире Кубка Билли Джин Кинг в Астане и выходом в финальную часть чемпионата мира! Одержав победу в упорном противостоянии с командой Польши, сборная Казахстана в очередной раз продемонстрировала высокий уровень игры, подтвердив звание одной из сильнейших национальных команд мира, входящих в 10-ку мирового рейтинга. Наряду со звездными игроками Еленой Рыбакиной, Юлией Путинцевой и Анной Данилиной, в составе казахстанской сборной заявили о себе молодые теннисистки Жанель Рустемова и Аружан Сагандыкова, а также уже опытная Гозаль Айнитдинова. Я ещё раз поздравляю всех с победой и хочу пожелать нашим спортсменкам дальнейших побед и удач на предстоящем чемпионате мира», - отметил Булат Утемуратов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис
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