Сборная Казахстана по теннису вышла в финал чемпионата мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская казахстанская команда по теннису вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Как сообщалось, подопечные Ярославы Шведовой в Астане на грунтовом корте Beeline Arena обыграли соперниц из Польши со счетом 3:1. Дважды свои матчи выиграла Елена Рыбакина, один раз Юлия Путинцева. Польки выиграли только парный матч.

Президент федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов поздравил женскую команду с победой.