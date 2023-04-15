Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Сборная Казахстана по теннису вышла в финал чемпионата мира

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Апреля 2023, 23:25
Сборная Казахстана по теннису вышла в финал чемпионата мира Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская казахстанская команда по теннису вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Как сообщалось, подопечные Ярославы Шведовой в Астане на грунтовом корте Beeline Arena обыграли соперниц из Польши со счетом 3:1. Дважды свои матчи выиграла Елена Рыбакина, один раз Юлия Путинцева. Польки выиграли только парный матч.

Президент федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов поздравил женскую команду с победой.

«Поздравляю нашу сборную с победой в квалификационном турнире Кубка Билли Джин Кинг в Астане и выходом в финальную часть чемпионата мира! Одержав победу в упорном противостоянии с командой Польши, сборная Казахстана в очередной раз продемонстрировала высокий уровень игры, подтвердив звание одной из сильнейших национальных команд мира, входящих в 10-ку мирового рейтинга. Наряду со звездными игроками Еленой Рыбакиной, Юлией Путинцевой и Анной Данилиной, в составе казахстанской сборной заявили о себе молодые теннисистки Жанель Рустемова и Аружан Сагандыкова, а также уже опытная Гозаль Айнитдинова. Я ещё раз поздравляю всех с победой и хочу пожелать нашим спортсменкам дальнейших побед и удач на предстоящем чемпионате мира», - отметил Булат Утемуратов.


Спорт   Теннис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес
Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес
Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
Стало известно расписание мужского ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана
Стало известно расписание мужского ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана
Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Выставку о польских татарах открыли в Астане
Выставку о польских татарах открыли в Астане
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
Сотрудники «МАЭК» опровергли информацию из видеообращений к Президенту РК
Сотрудники «МАЭК» опровергли информацию из видеообращений к Президенту РК