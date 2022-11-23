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    Сборная Казахстана по теннису примет участие в турнире United Cup

    23 Ноября 2022, 09:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны все 18 команд-участниц нового смешанного командного турнира United Cup. Соревнования пройдут с 29 декабря по 8 января в австралийском Брисбене, Перте и Сиднее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

    На официальном сайте турнира сказано, что последней страной-участницей стал Казахстан. Наша команда попала в квартет B, где сразится со сборными Польши и Швейцарии.

    Честь Казахстана на престижном турнире будут защищать: Александр Бублик, Тимофей Скатов, Денис Евсеев, Григорий Ломакин, Юлия Путинцева, Жибек Куламбаева и Гозаль Айнитдинова.

    Полностью состав групп выглядит следующим образом:

    Группа A: Греция, Бельгия, Болгария.
    Группа B: Польша, Швейцария, Казахстан.
    Группа C: США, Германия, Чехия.
    Группа D: Испания, Австралия, Великобритания.
    Группа E: Италия, Бразилия, Норвегия.
    Группа F: Франция, Хорватия, Аргентина.

    Ранее сообщалось, что международная федерация тенниса обновила мировой рейтинг сборных. Казахстанская женская Национальная команда по теннису занимает 10 место.


    Фото: ktf.kz
    Спорт Теннис
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