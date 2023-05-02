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    Сборная Казахстана по теннису одержала уверенную победу в отборе к ЧМ

    2 Мая 2023, 03:05

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В национальном теннисном центре Belline Arena г.Шымкент стартовал отборочный турнир Asia/Oceania Final Juniors Billie Jean King Cup. Наши девушки во главе с капитаном Ярославой Шведовой в стартовой игре разгромили сборную Вьетнама со счетом 3:0, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В первом матче Ариана Гогулина не оставила никаких шансов Нгуен, обыграв ее со счетом 6:1, 6:0. Полина Слепцова принесла команде второе очко, обыграв Нго - 6:1, 6:3, а в парной встрече Ариана Гогулина с Анастасией Крымковой разгромили сестёр Нго 6:3, 6:0.

    После первого игрового дня в группе «B» первое место занимает Казахстан, на второй позиции идет Япония. У обеих команд по три очка. 2 мая казахстанкам предстоит сыграть против команды Ирана, которая уступила сборной Японии - 0:3.

    Другие результаты:

    Таиланд 3:0 Монголия;

    Китайский Тайбэй 2:1 Индия;

    Южная Корея 3:0 Шри-Ланка;

    Гонконг 3:0 Индонезия;

    Узбекистан 2:1 Новая Зеландия;

    Австралия 2:1 Кыргызстан

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Шымкент Теннис
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