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Сборная Казахстана по пляжному футболу разгромила Грецию

22 Июля 2018 01:16 170
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Сборная Казахстана по пляжному футболу разгромила Грецию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во втором матче Евролиги-2018 казахстанская сборная по пляжному футбол забила четыре безответных гола в ворота сборной Греции, сообщает Sports.kz.

Подопечные Ерлана Джамантаева во втором этапе групповой стадии с разгромным счетом обыграли сборную Греции - 4:0. Забитыми голами в составе сборной Казахстана отличились Дмитрий Перевертов, Игорь Демешко, Виталий Тюльпа и Баянбек Муралинов.

Сборной Казахстана по пляжному футболу осталось провести последний матч на групповой стадии. 22 июля команда Ерлана Джамантаева сыграет со сборной Литвы.

Греция - Казахстан 0:4 (0:3)

Голы: Перевертов, Демешко, Тюльпа, Муралинов.

Сборная Казахстана: Чорный (к), Гаврилов, Демешко, Скударнов, Муралинов, Перевертов, Чапанов, Тюльпа, Макажанов, Макагон.

Судьи: Листратов, Иванов, Картман.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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