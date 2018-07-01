Сборная Казахстана по пляжному футболу разгромила Грецию
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во втором матче Евролиги-2018 казахстанская сборная по пляжному футбол забила четыре безответных гола в ворота сборной Греции, сообщает Sports.kz.
Подопечные Ерлана Джамантаева во втором этапе групповой стадии с разгромным счетом обыграли сборную Греции - 4:0. Забитыми голами в составе сборной Казахстана отличились Дмитрий Перевертов, Игорь Демешко, Виталий Тюльпа и Баянбек Муралинов.
Сборной Казахстана по пляжному футболу осталось провести последний матч на групповой стадии. 22 июля команда Ерлана Джамантаева сыграет со сборной Литвы.
Греция - Казахстан 0:4 (0:3)
Голы: Перевертов, Демешко, Тюльпа, Муралинов.
Сборная Казахстана: Чорный (к), Гаврилов, Демешко, Скударнов, Муралинов, Перевертов, Чапанов, Тюльпа, Макажанов, Макагон.
Судьи: Листратов, Иванов, Картман.
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