Сборная Казахстана по пляжному футболу разгромила Грецию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во втором матче Евролиги-2018 казахстанская сборная по пляжному футбол забила четыре безответных гола в ворота сборной Греции, сообщает Sports.kz.

Подопечные Ерлана Джамантаева во втором этапе групповой стадии с разгромным счетом обыграли сборную Греции - 4:0. Забитыми голами в составе сборной Казахстана отличились Дмитрий Перевертов, Игорь Демешко, Виталий Тюльпа и Баянбек Муралинов.

Сборной Казахстана по пляжному футболу осталось провести последний матч на групповой стадии. 22 июля команда Ерлана Джамантаева сыграет со сборной Литвы.

Греция - Казахстан 0:4 (0:3)



Голы: Перевертов, Демешко, Тюльпа, Муралинов.



Сборная Казахстана: Чорный (к), Гаврилов, Демешко, Скударнов, Муралинов, Перевертов, Чапанов, Тюльпа, Макажанов, Макагон.



Судьи: Листратов, Иванов, Картман.