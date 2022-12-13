Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-9-11℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Сборная Казахстана по парахоккею выиграла «серебро» чемпионата мира

    13 Декабря 2022, 14:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана заняла второе место на чемпионате мира по парахоккею среди команд пула «С», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В турнире приняли участие команды из Казахстана, Таиланда, Австрии, Великобритании и Франции.

    Для отечественных парахоккеистов это первое соревнование столь высокого международного уровня. В дебютном турнире спортсмены выиграли три матча из четырех (7:0, 10:0 и 9:2) и заняли второе место в турнирной таблице, проиграв только Великобритании со счетом 0:6.

    В рамках благотворительного проекта общественный фонд «Қазақстан халқына» помог приобрести казахстанской сборной спортивный инвентарь для подготовки и участия в международных соревнованиях по парахоккею.

    Ожидается, что сборная дополнительно получит 16 специальных саней. На эти цели фонд «Қазақстан халқына» направил 12,4 миллиона тенге.

    Этот результат дал возможность казахстанской команде на будущий год выступать в пуле «В».

    «Федерация парахоккея была создана в 2021 году. Инициаторами стали граждане с ограниченными возможностями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Наша цель – помочь людям с ампутацией ног или другим диагнозом, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Например, среди спортсменов есть профессиональные футболисты, потерявшие ноги. В нашей команде 18 человек, в том числе одна девушка и два тренера. Самому младшему - 17 лет, старшему - 57 лет», - сказал глава Федерации парахоккея города Астаны Кайрат Сабиров.

    Фото: qazaqstanhalqyna.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Хоккей Фонд «Қазақстан халқына»
    Новости по теме
    Новости по теме
    Опубликован топ-10 претендентов на «Золотой мяч»
    Казахстанцы завоевали три «золота» в первый день ЧМ-2022 по қазақ күресі
    Казахстан завоевал вторую медаль ЧМ-2022 по тяжелой атлетике
    Аргентина — Хорватия: где смотреть трансляцию матча полуфинала ЧМ-2022 по футболу
    Популярное
    1 Три кандидата в депутаты Сената Парламента зарегистрированы от Карагандинской области
    2 Руководителя ГАСКа назначили в Жамбылской области
    3 Иностранку с шестью детьми выдворили из Казахстана
    4 Как Алматы возвращают статус «города-сада»
    5 Акима сельского округа убили в Актюбинской области
    Новости партнеров