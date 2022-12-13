Сборная Казахстана по парахоккею выиграла «серебро» чемпионата мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана заняла второе место на чемпионате мира по парахоккею среди команд пула «С», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В турнире приняли участие команды из Казахстана, Таиланда, Австрии, Великобритании и Франции.

Для отечественных парахоккеистов это первое соревнование столь высокого международного уровня. В дебютном турнире спортсмены выиграли три матча из четырех (7:0, 10:0 и 9:2) и заняли второе место в турнирной таблице, проиграв только Великобритании со счетом 0:6.

В рамках благотворительного проекта общественный фонд «Қазақстан халқына» помог приобрести казахстанской сборной спортивный инвентарь для подготовки и участия в международных соревнованиях по парахоккею.

Ожидается, что сборная дополнительно получит 16 специальных саней. На эти цели фонд «Қазақстан халқына» направил 12,4 миллиона тенге.

Этот результат дал возможность казахстанской команде на будущий год выступать в пуле «В».

«Федерация парахоккея была создана в 2021 году. Инициаторами стали граждане с ограниченными возможностями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Наша цель – помочь людям с ампутацией ног или другим диагнозом, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Например, среди спортсменов есть профессиональные футболисты, потерявшие ноги. В нашей команде 18 человек, в том числе одна девушка и два тренера. Самому младшему - 17 лет, старшему - 57 лет», - сказал глава Федерации парахоккея города Астаны Кайрат Сабиров.

Фото: qazaqstanhalqyna.kz



