Сборная Казахстана по парабиатлону и паралыжным гонкам завершила Кубок мира в пятерке лучших

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подведены итоги последнего этапа Кубка мира по парабиатлону и паралыжным гонкам. Сборная Казахстана вошла в Топ-5, набрав 3944 очка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

В индивидуальном зачете Ербол Хамитов стал вторым в парабиатлоне, записав на свой счет 790 очков, и третьим в паралыжных гонках, набрав 752 балла. Призер прошлогодней зимней Паралимпиады в Пекине Александр Герлиц тоже завершил сезон в топ-5. В его активе 630 очков.

Всего команда Казахстана завоевала 13 медалей: 2 золотые, 5 серебряных и 6 бронзовых.

«Параолимпийские виды спорта для нас важны не меньше, чем олимпийские. Поэтому мы будем создавать максимально больше условий для того, чтобы как можно больше людей с особыми потребностями могли найти себя в спорте. Я поздравляю сборную Казахстана с этим результатом и желаю нашим атлетам покорить как можно больше спортивных вершин», — заявил вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек.



