Сборная Казахстана по хоккею проиграла Польше и не поедет на Олимпиаду-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по хоккею в заключительном матче предолимпийского турнира в Нур-Султане сыграла с командой Польши, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Подопечные Андрея Скабелки были явными фаворитами, и им для выхода в финальную квалификацию нужна была только победа, потому что поляки имели в активе шесть очков, столько же, сколько у казахстанцев.

Первый период остался за гостями, несмотря на атаки хозяев они забросили благодаря усилиям Бартоша Циуры, а затем невероятные спасения выдавал Джон Мюррей. Во второй части игры Мартин Пржигодски удвоил преимущество поляков, однако уже через 17 секунд Дастин Бойд отыграл эту шайбу, а позже и оформил дубль. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, где на первой минуте забросил Мацей Урбанович, казахстанцы прилагали все усилия, чтобы отыграться, однако этого не произошло. 3:2 — поляки сильнее.

Таким образом, сборная Казахстана стала второй в квартете и не смогла выйти в финальную квалификацию Олимпиады-2022, там будет играть Польша.

Казахстан — Польша 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 — 07:28 Циура. В равенстве

0:2 — 30:30 Пржигодски (Яшкевич). В равенстве

1:2 — 30:47 Бойд (Волк, Доус). В равенстве

2:2 — 35:29 Бойд. В равенстве

2:3 — 40:29 Урбанович (Коморски, Джубински). В равенстве





Фото: www.icehockey.kz







