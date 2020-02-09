+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 3 °С
USD 378.31 EUR 414.36
RUB 5.93 CNY 54.09
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сборная Казахстана по хоккею проиграла Польше и не поедет на Олимпиаду-2022

9 Февраля 2020 19:25
Поделиться:
Сборная Казахстана по хоккею проиграла Польше и не поедет на Олимпиаду-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по хоккею в заключительном матче предолимпийского турнира в Нур-Султане сыграла с командой Польши, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Сборная Казахстана разгромила Нидерланды в матче предолимпийского турнира по хоккею
Сборная Казахстана стартовала с разгрома 8:1 на предолимпийском турнире по хоккею В Нур-Султане стартовал предолимпийский турнир по хоккею Ушел из жизни 18-летний вратарь «Снежных Барсов» Вилен Прокофьев

Подопечные Андрея Скабелки были явными фаворитами, и им для выхода в финальную квалификацию нужна была только победа, потому что поляки имели в активе шесть очков, столько же, сколько у казахстанцев.

Первый период остался за гостями, несмотря на атаки хозяев они забросили благодаря усилиям Бартоша Циуры, а затем невероятные спасения выдавал Джон Мюррей. Во второй части игры Мартин Пржигодски удвоил преимущество поляков, однако уже через 17 секунд Дастин Бойд отыграл эту шайбу, а позже и оформил дубль. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, где на первой минуте забросил Мацей Урбанович, казахстанцы прилагали все усилия, чтобы отыграться, однако этого не произошло. 3:2 — поляки сильнее.

Таким образом, сборная Казахстана стала второй в квартете и не смогла выйти в финальную квалификацию Олимпиады-2022, там будет играть Польша.

Казахстан — Польша 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 — 07:28 Циура. В равенстве

0:2 — 30:30 Пржигодски (Яшкевич). В равенстве

1:2 — 30:47 Бойд (Волк, Доус). В равенстве

2:2 — 35:29 Бойд. В равенстве

2:3 — 40:29 Урбанович (Коморски, Джубински). В равенстве


Фото: www.icehockey.kz




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив