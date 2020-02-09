Сборная Казахстана по хоккею проиграла Польше и не поедет на Олимпиаду-2022
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по хоккею в заключительном матче предолимпийского турнира в Нур-Султане сыграла с командой Польши, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Подопечные Андрея Скабелки были явными фаворитами, и им для выхода в финальную квалификацию нужна была только победа, потому что поляки имели в активе шесть очков, столько же, сколько у казахстанцев.
Первый период остался за гостями, несмотря на атаки хозяев они забросили благодаря усилиям Бартоша Циуры, а затем невероятные спасения выдавал Джон Мюррей. Во второй части игры Мартин Пржигодски удвоил преимущество поляков, однако уже через 17 секунд Дастин Бойд отыграл эту шайбу, а позже и оформил дубль. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, где на первой минуте забросил Мацей Урбанович, казахстанцы прилагали все усилия, чтобы отыграться, однако этого не произошло. 3:2 — поляки сильнее.
Таким образом, сборная Казахстана стала второй в квартете и не смогла выйти в финальную квалификацию Олимпиады-2022, там будет играть Польша.
Казахстан — Польша 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 — 07:28 Циура. В равенстве
0:2 — 30:30 Пржигодски (Яшкевич). В равенстве
1:2 — 30:47 Бойд (Волк, Доус). В равенстве
2:2 — 35:29 Бойд. В равенстве
2:3 — 40:29 Урбанович (Коморски, Джубински). В равенстве
Фото: www.icehockey.kz
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