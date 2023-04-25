Сборная Казахстана по хоккею обыграла Южную Корею со счетом 8:2

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана провела второй товарищеский матч с командой Южной Кореи перед чемпионатом мира-2023, который состоится в Финляндии и Латвии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Игра состоялась в Астане на «Барыс-Арене».

Первый период прошел без заброшенных шайб. Во втором периоде Алихан Омирбеков на четвертой минуте открыл счет с передачи Батырлана Муратова. Через три минуты Максим Мухаметов удвоил преимущество сборной Казахстана с паса того же Муратова. Однако корейской команде удалось отыграть одну шайбу на 12-й минуте — отличился Кан Мин-Ван. В конце периода Адиль Бекетаев мощным броском забил третий гол казахстанцев.

В самом начале третьей 20-минутки Данил Бутенко забросил четвертую шайбу сборной Казахстана, а затем Михаил Рахманов забил пятый гол. За три минуты до конца игры Ким Ки-Сун забросил еще одну шайбу за Южную Корею.

Точку во встрече поставили капитан сборной Казахстана Роман Старченко, который реализовал буллит после фола защитника, Никита Михайлис и Алихан Омирбеков.

Казахстан — Южная Корея 8:2 (0:0, 3:1, 5:1)

Шайбы: 1:0 — 23:17 Омирбеков (Муратов). В равенстве 2:0 — 26:05 Мухаметов (Муратов). В равенстве 2:1 — 31:52 Мин-Ван (Джонг). В равенстве 3:1 — 36:26 Бекетаев (Рымарев). В равенстве 4:1 — 42:39 Бутенко. В равенстве 5:1 — 48:40 Рахманов (Мангысбаев). В равенстве 5:2 — 56:14 Ки-Сун (Ин-Гио). В большинстве 6:2 — 57:03 Старченко (буллит) 7:2 — 57:45 Михайлис (Савицкий). В равенстве 8:2 — 59:17 Омирбеков (Бутенко). В равенстве.

С 5 по 7 мая сборная Казахстана в рамках мини-турнира в Астане сыграет с Россией (до 25 лет) и сборной Беларуси. Сам ЧМ стартует 12 мая в Риге (Латвия), а сборную на него повезет главный тренер «Номада» Галым Мамбеталиев

Фото и видео: Федерация хоккея Казахстана