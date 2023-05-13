Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Сборная Казахстана по хоккею обыграла Норвегию на чемпионате мира-2023

    13 Мая 2023, 21:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана провела первый матч на чемпионате мира-2023 по хоккею и обыграла Норвегию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В своей первой игре на турнире Казахстан встретился с командой Норвегии. Матч закончился победой сборной Казахстана по буллитам — 4:3. В основное время у Казахстана шайбы забросили Максим Мухаметов (16-я минута), Валерий Орехов (36-я минута) и Никита Михайлис (52-я минута), а у Норвегии — Микаэль Хага (8-я и 22-я минуты) и Оле Юлиан Хольм (10-я минута). Решающий буллит провел Роман Старченко.

    Таким образом, сборная Казахстана выиграла свой первый матч в элитном дивизионе ЧМ-2023. Следующую игру казахстанские хоккеисты проведут 14 мая против сборной Чехии. Также соперниками Казахстана по группе В будут Швейцария, Канада, Словакия, Латвия и Словения.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Видео Хоккей Зимние виды спорта Сборная Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан забросил первую шайбу на ЧМ-2023 по хоккею
    Определен окончательный состав сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
    Казахстан проиграл Беларуси на хоккейном турнире Qazaqstan Hockey Open
    Qazaqstan Hockey Open: сборная Казахстана сыграет с командой Беларуси
    Популярное
    1 Кто лидирует по количеству финалистов ЧМ-2023 по боксу
    2 Найдена пропавшая двухлетняя девочка в Кокшетау
    3 Финальные бои казахстанских боксеров на ЧМ-2023 покажут в прямом эфире
    4 Появилось расписание боев казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023
    5 Жанибек Алимханулы прошел взвешивание перед боем за титул чемпиона мира WBO
    Новости партнеров