Сборная Казахстана по футзалу узнала место проведения ЧМ-2024

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23-го июня состоялось заседание Совета ФИФА, где была выбрана страна-хозяйка чемпионата мира по футзалу 2024-го года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На заседании Совета ФИФА было решено провести чемпионат мира-2024 в Узбекистане. Пока не было объявлено, какие города Узбекистана примут турнир. Чемпионат мира пройдет в период с 14-го сентября по шестое октября.

Отметим, сборная Казахстана вышла в Элитный раунд отборочного турнира чемпионата мира, где в группе А сыграет с национальными командами Румынии, Азербайджана и Нидерландов. Команда, которая займет первое место в квартете напрямую выйдет на ЧМ-2024. Второе место позволит сыграть в плей-офф, если команда станет одной из четырех лучших вторых сборных отбора.