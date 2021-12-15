Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Сборная Казахстана по футзалу уступила команде Узбекистана в товарищеском матче

    15 Декабря 2021, 22:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футзалу в Нур-Султане провела второй товарищеский матч против команды Узбекистана в рамках подготовки к чемпионату Европы-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Первый тайм не предвещал никаких проблем для сборной Казахстана: уже к 6-й минуте счет был 3:0 — отличились Биржан Оразов (2-я), Альберт Акбаликов (3-я) и Дуглас (6-я). Однако после перерыва ситуация на площадке кардинальным образом изменилась: за полтайма футболисты сборной Узбекистана смогли забить пять мячей подряд. Затем отыгрываться пришлось уже Казахстану: на 36-й минуте дубль оформил Арнольд Кнауб, но через две минуты соперники вновь вернули себе преимущество в два мяча. Таким образом, итог игры — поражение сборной Казахстана со счетом 4:6.

    Напомним, первый товарищеский матч Казахстана и Узбекистана прошел вчера и закончился победой казахстанцев со счетом 3:1. Что касается предстоящего ЕВРО-2022, то континентальное первенство пройдет с 19 января по 6 февраля в Нидерландах.

    Сборная Казахстана на групповом этапе сыграет с Италией, Словенией и Финляндией.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Узбекистан Футзал
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Самые красивые боксерши Казахстана подерутся друг с другом в Петропавловске
    «Астана» объявила состав на французскую многодневку
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Новости партнеров