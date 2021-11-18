Сборная Казахстана по футзалу сыграет два матча против Узбекистана перед Евро-22

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футзалу сыграет два матча против Узбекистана. Соответствующая договоренность была достигнута в процессе переговоров между двумя футбольными федерациями, передает МИА «Казинформ».

«В рамках подготовки к чемпионату Евро-2022, сборная Казахстана под руководством главного тренера Рикардо Кака проведет два товарищеских матча против сборной Узбекистана.

Оба матча состоятся в Нур-Султане, во дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова 14 и 15 декабря 2021 года. Начало встречи в 19:00», - говорится на странице kazfutsal в Instagram.

Напомним, что Казахстан примет участие в Евро-2022, которое пройдет с 19 января по 6 февраля в Нидерландах. Соперниками казахстанцев в группе B станут Словения, Италия и Финляндия.

Фото: kff.kz