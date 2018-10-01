Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Латвией в Лиге наций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана сыграла вничью на выезде с Латвией и все еще остается без победы после трех матчей в Лиге наций, передает СИА «SPORTINFORM».

Команды провели по одному голу еще в первом тайме. Счет открыл молодой полузащитник «Астаны» Бактиер Зайнутдинов, однако форвард «Акжайыка» Артурас Карашаускас вскоре отыграл гол, воспользовавшись ошибкой центральных защитников. Во втором тайме подопечные Станимира Стоилова много атаковали, но счет более не изменился.

Следующий матч сборная Казахстана проведет не своем поле против Андорры. В другом матче нашей группы команда Грузии уверенно обыграла на своем поле Андорру - 3:0.



Латвия - Казахстан 1:1 (1:1)

Голы: Зайнутдинов 16 (0:1), Карашаускас 40 (1:1)