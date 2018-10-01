Новости
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:15 175
-
вчера 21:50 166
-
вчера 21:10 166
-
вчера 20:40 180
-
-
вчера 19:50 188
-
-
-
-
-
-
вчера 17:45 338
-
-
-
вчера 17:02 247
-
вчера 16:49 262
-
вчера 16:37 184
-
-
-
-
вчера 15:40 239
-
вчера 15:19 419
-
-
-
-
-
-
вчера 13:28 306
-
-
вчера 12:37 608
-
-
-
-
вчера 11:27 310
-
-
вчера 10:49 1251
-
-
вчера 10:11 383
-
вчера 09:52 522
-
вчера 09:33 261
-
вчера 09:11 352
-
Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Латвией в Лиге наций
14 Октября 2018 00:05 123
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана сыграла вничью на выезде с Латвией и все еще остается без победы после трех матчей в Лиге наций, передает СИА «SPORTINFORM».
Новости по темеКазахстанская федерация футбола получит от УЕФА 750 тысяч евро «Краснодар» и «Зенит» намерены разорвать контракты с Мамаевым и Кокориным
Команды провели по одному голу еще в первом тайме. Счет открыл молодой полузащитник «Астаны» Бактиер Зайнутдинов, однако форвард «Акжайыка» Артурас Карашаускас вскоре отыграл гол, воспользовавшись ошибкой центральных защитников. Во втором тайме подопечные Станимира Стоилова много атаковали, но счет более не изменился.
Следующий матч сборная Казахстана проведет не своем поле против Андорры. В другом матче нашей группы команда Грузии уверенно обыграла на своем поле Андорру - 3:0.
Латвия - Казахстан 1:1 (1:1)
Голы: Зайнутдинов 16 (0:1), Карашаускас 40 (1:1)
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Забег на 760 м по лестнице «Баспалдак» прошел в Кокшетау
- Диас Бахраддин завоевал золотую медаль в гребле на юношеской Олимпиаде-2018
- Футбольная школа для особенных детей появится в Караганде
- Диас Бахраддинов завоевал золото на юношеской Олимпиаде-2018 в гребле
- «Мне удалось поставить жирную точку» - Алексей Луценко о победе на «Туре Турции-2018»
- Казахстанка стала чемпионкой мира по гиревому спорту в Латвии
Загрузка...