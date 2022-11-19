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    Сборная Казахстана по футболу с тремя поражениями подряд завершила 2022 год

    19 Ноября 2022, 23:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В товарищеском матче сборная Казахстана в Абу-Даби сыграла против ОАЭ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Магомед Адиев выставил следующий стартовый состав: Шацкий, Малый, Куат, Алип, Тагыберген, Астанов, Каиров, Аймбетов, Досмагамбетов, Зайнутдинов, Марочкин.

    С первых минут атаковали хозяева, сумев забить на 13-й минуте, когда Фабио Лима завершил ударом точно в угол ворот навес в штрафную. Казахстанцы предпринимали попытки отыграться еще до перерыва, однако ничего существенного не создали.

    На старте второй половины гости пошли в атаку и едва не пропустили, в тех моментах с лучшей стороны проявил себя Игорь Шацкий, а после навеса в штрафную хозяев ударом головой в падении уравнял счет Абат Аймбетов. Ответ не заставил себя ждать, соперник сперва забил из офсайда, а затем и с игры. Александр Марочкин с фолом остановил убегавшего один на один оппонента и покинул поле досрочно, а его команда уступила — 1:2.

    Отметим, что в двух предыдущих играх Казахстан проиграл Азербайджану (0:3) и Узбекистану (0:2).
    Спорт Футбол
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