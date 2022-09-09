Сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч против ОАЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана по футболу сыграет товарищеский матч с командой Объединенных Арабских Эмиратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Федерации обеих стран заключили соглашение о проведении поединка. Игра состоится 19 ноября в столице ОАЭ – Абу-Даби. Время и место проведения встречи будут определены позже.

В рейтинге ФИФА эмиратовцы располагаются на 69-й позиции. Сборная ОАЭ была близка к выходу в финальный этап ЧМ-2022 в Катаре – в решающем матче эмиратовцы уступили сборной Австралии (1:2).

Лучшим достижением команды можно назвать участие в чемпионате мира 1990 года, а также второе место на Кубке Азии в 1997 году.

Ранее сборные Казахстана и ОАЭ встречались трижды:

19.09.1997. Отборочный турнир ЧМ-98

ОАЭ – Казахстан – 4:0

18.10.1997. Отборочный турнир ЧМ-98

Казахстан – ОАЭ – 3:0

10.12.2000. Товарищеский матч

ОАЭ – Казахстан – 5:2

Фото: kff.kz