Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Сборная Казахстана по футболу прилетела во Францию

    12 Ноября 2021, 21:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Футбольная национальная сборная Казахстана прибыла в Париж в преддверии матча квалификации к чемпионату мира-2022 с Францией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанская федерация футбола опубликовала сторис на своей странице Instagram , в котором показала, что спортсмены успешно прилетели в столицу Франции.

    Напомним, что сборная Казахстана в ночь с 13-го на 14-ое ноября проведет свой последний матч отборочного цикла квалификации к чемпионату мира-2022 против Франции. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс». Команда за семь матчей проиграла четырежды и сыграли вничью трижды, не одержав ни одной победы, и с тремя очками располагается на последнем месте турнирной таблицы группы D. Французы в свою очередь ни разу не проигрывали в отборочном цикле и с 12-ю баллами расположились на первой строчке.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Франция Футбол
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Берлине
    Свыше 7,5 тысяч детей бесплатно занимаются в костанайских спортшколах и клубах
    21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
    Галымжан Кырыкбай завоевал бронзовую медаль на турнире Grand Slam в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане