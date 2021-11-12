Сборная Казахстана по футболу прилетела во Францию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Футбольная национальная сборная Казахстана прибыла в Париж в преддверии матча квалификации к чемпионату мира-2022 с Францией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанская федерация футбола опубликовала сторис на своей странице Instagram , в котором показала, что спортсмены успешно прилетели в столицу Франции.

Напомним, что сборная Казахстана в ночь с 13-го на 14-ое ноября проведет свой последний матч отборочного цикла квалификации к чемпионату мира-2022 против Франции. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс». Команда за семь матчей проиграла четырежды и сыграли вничью трижды, не одержав ни одной победы, и с тремя очками располагается на последнем месте турнирной таблицы группы D. Французы в свою очередь ни разу не проигрывали в отборочном цикле и с 12-ю баллами расположились на первой строчке.