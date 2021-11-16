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    Сборная Казахстана по футболу обыграла Таджикистан

    16 Ноября 2021, 21:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана по футболу прервала свою неудачную серию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Сегодня на «Астана Арене» в Нур-Султане команда Талгата Байсуфинова одержала победу над Таджикистаном в товарищеском матче (1:0). Автором решающего мяча стал полузащитник Бактиер Зайнутдинов.

    Таким образом, сборная Казахстана победила впервые спустя более чем год. В предыдущих 15 матчах казахстанцы потерпели десять поражений и пять раз сыграли вничью.

    В последний раз отечественная команда побеждала 4 сентября 2020 года в матче против Литвы в Лиге наций (2:0).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Таджикистан Футбол Сборная Казахстана Зайнутдинов
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