Сборная Казахстана по футболу объявила состав на решающие матчи Лиги наций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев объявил расширенный список игроков, вызванных на предстоящие игры Лиги наций УЕФА против Беларуси (22 сентября) и Азербайджана (25 сентября), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Казахстанской федерации футбола.

Учебно-тренировочный сбор стартует 14 сентября в Нур-Султане.

В список вошли 33 игрока:

Вратари: Игорь Шацкий («Шахтер»), Мухаммеджан Сейсен («Тараз»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»);

Защитники: Сергей Малый, Александр Марочкин, Багдат Каиров (все — «Тобол»), Елдос Ахметов («Тараз»), Михаил Габышев, Талгат Кусяпов (оба — «Астана»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Темирлан Ерланов, Дмитрий Шомко, Алибек Касым (все — «Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Гафуржан Суюмбаев («Аксу»);

Полузащитники: Юрий Логвиненко, Рамазан Оразов, Максим Самородов (все — «Актобе»), Асхат Тагыберген, Самат Жарынбетов (оба — «Тобол»), Аслан Дарабаев, Тимур Досмагамбетов, Исламбек Куат (все — «Астана»), Ян Вороговский («Моленбек», Бельгия), Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Эльхан Астанов («Ордабасы»), Адилет Садыбеков («Кайрат»);

Нападающие: Абат Аймбетов («Астана»), Абылайхан Жумабек («Тараз»), Айбар Жаксылыков («Тобол»), Артур Шушеначев («Кайрат»), Роман Муртазаев («Шахтер»);

Тренерский штаб: Магомед Адиев — главный тренер, Евгений Коструб — ассистент главного тренера, Руслан Балтиев — ассистент главного тренера, Валерий Ситало — тренер вратарей, Ерлан Ибраим — тренер по физподготовке, Заур Нозадзе — тренер-аналитик.

Фото: kff.kz