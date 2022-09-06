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    Сборная Казахстана по футболу объявила состав на решающие матчи Лиги наций

    6 Сентября 2022, 14:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев объявил расширенный список игроков, вызванных на предстоящие игры Лиги наций УЕФА против Беларуси (22 сентября) и Азербайджана (25 сентября), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Казахстанской федерации футбола.

    Учебно-тренировочный сбор стартует 14 сентября в Нур-Султане.

    В список вошли 33 игрока:

    Вратари: Игорь Шацкий («Шахтер»), Мухаммеджан Сейсен («Тараз»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»);

    Защитники: Сергей Малый, Александр Марочкин, Багдат Каиров (все — «Тобол»), Елдос Ахметов («Тараз»), Михаил Габышев, Талгат Кусяпов (оба — «Астана»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Темирлан Ерланов, Дмитрий Шомко, Алибек Касым (все — «Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Гафуржан Суюмбаев («Аксу»);

    Полузащитники: Юрий Логвиненко, Рамазан Оразов, Максим Самородов (все — «Актобе»), Асхат Тагыберген, Самат Жарынбетов (оба — «Тобол»), Аслан Дарабаев, Тимур Досмагамбетов, Исламбек Куат (все — «Астана»), Ян Вороговский («Моленбек», Бельгия), Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Эльхан Астанов («Ордабасы»), Адилет Садыбеков («Кайрат»);

    Нападающие: Абат Аймбетов («Астана»), Абылайхан Жумабек («Тараз»), Айбар Жаксылыков («Тобол»), Артур Шушеначев («Кайрат»), Роман Муртазаев («Шахтер»);

    Тренерский штаб: Магомед Адиев — главный тренер, Евгений Коструб — ассистент главного тренера, Руслан Балтиев — ассистент главного тренера, Валерий Ситало — тренер вратарей, Ерлан Ибраим — тренер по физподготовке, Заур Нозадзе — тренер-аналитик.

    Фото: kff.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Азербайджан Беларусь Футбол
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