Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Сборная Казахстана по футболу назвала стартовый состав на матч против Беларуси

    11 Июня 2022, 00:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче третьего тура Лиги наций сборная Казахстана в Сербии сыграет с командой Беларуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Стартовые составы:

    Беларусь: Павлюченко, Хадаркевич, Волков, Юденков, Бегунов, Яблонский, Быков, Печенин, Седько, Бахар, Эбонг; Казахстан: Шацкий, Вороговский, Алип, Марочкин, Малый, Каиров, Оразов, Куат, Дарабаев, Астанов, Аймбетов.

    Начало матча Беларусь — Казахстан в ночь с пятницы на субботы в 00:45 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

    Ранее сборная Казахстана на старте нового сезона Лиги наций одержала две победы подряд: сначала подопечные Магомеда Адиева дома победили сборную Азербайджана (2:0), а затем в гостях сенсационно обыграли Словакию (1:0).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Беларусь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Берлине
    Свыше 7,5 тысяч детей бесплатно занимаются в костанайских спортшколах и клубах
    21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
    Галымжан Кырыкбай завоевал бронзовую медаль на турнире Grand Slam в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков