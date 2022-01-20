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Сборная Казахстана огласила состав на индивидуальную гонку этапа Кубка мира в Италии
20 Января 2022 21:34
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Италии стартует очередной этап Кубка мира по биатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Первым видом соревновательной программы значится мужская индивидуальная гонка. Участникам предстоит преодолеть 20 километров.
Команду Казахстана представят два спортсмена. На старт выйдут Асет Дюсенов и Данил Белецкий.
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