Сборная Казахстана огласила состав на индивидуальную гонку этапа Кубка мира в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Италии стартует очередной этап Кубка мира по биатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Первым видом соревновательной программы значится мужская индивидуальная гонка. Участникам предстоит преодолеть 20 километров.

Команду Казахстана представят два спортсмена. На старт выйдут Асет Дюсенов и Данил Белецкий.