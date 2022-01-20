+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 434.48 EUR 492.61
RUB 5.68 CNY 68.44
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сборная Казахстана огласила состав на индивидуальную гонку этапа Кубка мира в Италии

20 Января 2022 21:34
Поделиться:
Сборная Казахстана огласила состав на индивидуальную гонку этапа Кубка мира в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Италии стартует очередной этап Кубка мира по биатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Где можно посмотреть матч Казахстан - Словения на Евро-2022 по футзалу
Непобежденный казахстанский боксер объявил о больших планах Представлена олимпийская форма сборной Казахстана Казахстанский теннисист Андрей Голубев покинул Australian Open-2022

Первым видом соревновательной программы значится мужская индивидуальная гонка. Участникам предстоит преодолеть 20 километров.

Команду Казахстана представят два спортсмена. На старт выйдут Асет Дюсенов и Данил Белецкий.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Италия  
Поделиться:
Новости по теме
Где можно посмотреть матч Казахстан - Словения на Евро-2022 по футзалу
Непобежденный казахстанский боксер объявил о больших планах
Представлена олимпийская форма сборной Казахстана
Казахстанский теннисист Андрей Голубев покинул Australian Open-2022
Популярное
1 Мужчины, раздававшие участникам массовых беспорядков оружие, задержаны в Алматы
2 Предупреждение о неполном служебном соответствии рекомендовано акиму города Макинска
3 Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реформирования АО «Самрук – Қазына»
4 В Алматы обнаружены тайные захоронения боевиков
5 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
6 Магазины по продаже студенческой продукции открыли в Таразе
Читайте также
Казахстанский теннисист Андрей Голубев покинул Australian Open-2022
Пекин-2022: Определен состав команды Казахстана по фристайлу-могул
Мужчины, раздававшие участникам массовых беспорядков оружие, задержаны в Алматы
Предупреждение о неполном служебном соответствии рекомендовано акиму города Макинска
Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реформирования АО «Самрук – Қазына»
В Алматы обнаружены тайные захоронения боевиков
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
Магазины по продаже студенческой продукции открыли в Таразе
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив