Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Сборная Казахстана официально узнала место в обновленном рейтинге ФИФА

    20 Июля 2023, 21:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг национальных сборных за 20 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Топ-10 остался неизменным. Сборная Казахстана также сохранила свою позицию, по-прежнему располагаясь на 104-й строчке.

    Напомним, в прошлом месяце Казахстан совершил рекордный рывок среди всех сборных, поднявшись со 112-го на 104-е место в списке. В июньских матчах отбора Евро-2024 команда Магомеда Адиева обыграла на выезде Сан-Марино (3:0) и Северную Ирландию (1:0).

    Рейтинг ФИФА:

    1. Аргентина — 1843.73

    2. Франция — 1843.54

    3. Бразилия — 1828.27

    4. Англия — 1797.39

    5. Бельгия — 1788.55

    6. Хорватия — 1742.55

    7. Нидерланды — 1731.23

    8. Италия — 1726.58

    9. Португалия — 1718.25

    10. Испания — 1703.45

    104. Казахстан — 1198.24.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Футбол
    Новости по теме
    Новости по теме
    Торжественное открытие II Игр стран СНГ прошло в Минске
    Гимнаст Милад Карими завоевал второе «золото» на Универсиаде в Чэнду
    В Астане прошли соревнования по байге
    Казахстанский спортсмен Давид Ефремов занял пятое место на Универсиаде в беге с барьерами
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау