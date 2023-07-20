Сборная Казахстана официально узнала место в обновленном рейтинге ФИФА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг национальных сборных за 20 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Топ-10 остался неизменным. Сборная Казахстана также сохранила свою позицию, по-прежнему располагаясь на 104-й строчке.

Напомним, в прошлом месяце Казахстан совершил рекордный рывок среди всех сборных, поднявшись со 112-го на 104-е место в списке. В июньских матчах отбора Евро-2024 команда Магомеда Адиева обыграла на выезде Сан-Марино (3:0) и Северную Ирландию (1:0).

Рейтинг ФИФА:

1. Аргентина — 1843.73

2. Франция — 1843.54

3. Бразилия — 1828.27

4. Англия — 1797.39

5. Бельгия — 1788.55

6. Хорватия — 1742.55

7. Нидерланды — 1731.23

8. Италия — 1726.58

9. Португалия — 1718.25

10. Испания — 1703.45

104. Казахстан — 1198.24.