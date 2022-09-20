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    Сборная Казахстана обыграла Азербайджан перед отбором на ЧМ-2024 по футзалу

    20 Сентября 2022, 02:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по мини-футболу провела товарищеский матч против национальной команды Азербайджана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Встреча, которая проходила в Актау завершилась победой сборной Казахстана со счетом 5:3. Три гола за казахстанскую сборную забил Эдсон, также с пенальти отличился Дуглас, а победный мяч забил Альберт Акбалыков. При этом по ходу матча казахстанцы проигрывали 1:3.

    Казахстан занимает седьмую строчку мирового рейтинга, в то время как Азербайджан находится на 13-м месте.

    Контрольная встреча проходила в рамках подготовки к предстоящим матча отборочного турнира чемпионата мира 2024-го года с командами Словении и Черногории. Первая игра отборочного турнира для казахстанцев состоится восьмого октября против Словении.


    Фото: sports.kz
    Спорт Футзал
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