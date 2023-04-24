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    Сборная Казахстана объявила состав на чемпионат Азии по тяжелой атлетике

    24 Апреля 2023, 18:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав сборной Казахстана по тяжелой атлетике на чемпионат Азии, который стартует 5 мая в городе Чинджу (Южная Корея), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстан на предстоящем азиатском первенстве представят 20 спортсменов:

    Мужчины:
    Арли Чонтей (55 кг)
    Отепберген Алиев (61 кг)
    Анатолий Савельев (67 кг)
    Алексей Чуркин (73 кг)
    Еламан Сейитказы (81 кг)
    Асылжан Бектай (89 кг)
    Сергей Петрович (89 кг)
    Нургиса Адилетулы (102 кг)
    Артем Антропов (102 кг)
    Андос Самарканов (109 кг)

    Женщины:
    Айнур Абдикалыкова (45 кг)
    Екатерина Алякина (55 кг)
    Алина Колиушко (59 кг)
    Карина Горичева (64 кг)
    Арай Нурлыбекова (76 кг)
    Аиша Омарова (81 кг)
    Айым Есжанова (81 кг)
    Динара Кыпшакбай (87 кг)
    Айсамал Сансызбаева (+87 кг)
    Любовь Ковальчук (+87 кг)

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Тяжелая атлетика
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