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    • Сборная Казахстана не вышла в финал Евролиги по пляжному футболу

    30 Июля 2022 22:30

    КИШИНЕВ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по пляжному футболу провела полуфинальный матч против национальной команды Турции в рамках полуфинала Евролиги, который в эти дни проходит в столице Молдовы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинальном матче команды отличились 22 голами на двоих. Турецкие игроки забили на два мяча больше и одержали победу со счетом 12:10.

    Благодаря вчерашней победе над сборной Греции казахстанцы обеспечили себе путевку в топ-дивизион «А» на следующий год.

    Турция — Казахстан 12:10

    Голы: Барыш — 3, Кешкин — 3, Эмрах — 3, Эдже, Семих, Эфе — Ершин — 3, Тюльпа — 3, Муралинов — 2, Перевертов, Гулый.
    #Спорт
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