Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Сборная Казахстана назвала стартовый состав на матч с Таджикистаном

    16 Ноября 2021, 18:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В товарищеском матче сборная Казахстана по футболу в Нур-Султане сыграет против команды Таджикистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На данный момент стали известны стартовые составы команд: Казахстан: Шацкий, Касым, Малый, Логвиненко, Астанов, Дарабаев, Тагыберген, Куат, Васильев, Зайнутдинов, Щеткин; Таджикистан: Киргизбоев, Джурабоев А., Эргашев, Умарбоев, Давронов, Джалилов А., Рахимов, Бабоев, Панджшанбе, Джурабоев З., Джалилов М.

    Начало игры Казахстан — Таджикистан в 19:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция - на телеканале «Qazsport».

    Свой последний матч сборная Казахстана провела 13 ноября в Париже, где потерпела сокрушительное поражение от Франции (0:8). Это самое крупное поражение Казахстана в истории.

    Казахстанские футболисты не могут выиграть уже на протяжении пятнадцати матчей (пять ничьих и десять поражений). Сборная Таджикистана свой последний матч провела в июне — она разгромила Мьянму (4:0) в азиатском отборе на ЧМ-2022. Что касается последней очной встречи сборных Казахстана и Таджикистана, то этот матч состоялся в 2014 году и закончился домашней победой Казахстана — 2:1 (это также была товарищеская игра).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Спорт Таджикистан Футбол
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Берлине
    Свыше 7,5 тысяч детей бесплатно занимаются в костанайских спортшколах и клубах
    21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
    Галымжан Кырыкбай завоевал бронзовую медаль на турнире Grand Slam в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков