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    Сборная Казахстана назвала стартовый состав на матч с Беларусью в Лиге наций

    22 Сентября 2022, 19:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В матче Лиги наций сборная Казахстана дома сыграет с командой Беларуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На данный момент стали известны стартовые составы команд:

    Казахстан: Шацкий, Габышев, Малый, Марочкин, Алип, Вороговский, Оразов, Тагыберген, Дарабаев, Зайнутдинов, Аймбетов.

    Беларусь: Хаткевич, Печенин, Юденков, Швецов, Поляков, Эбонг, Яблонский, Климович, Шевченко, Савицкий, Богомольский.

    Начало игры Казахстан — Беларусь в 20:00 по времени Астаны, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

    После четырех туров положение команд в группе 3 дивизиона С Лиги наций таково: Казахстан — 10 очков, Словакия — 6 очков, Азербайджан — 4 очка, Беларусь — 2 очка.

    Ранее сообщалось, где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций.


    Фото: kff.kz
    Спорт Беларусь Футбол
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