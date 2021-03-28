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    Сборная Казахстана назвала стартовый состав на матч против Франции в отборе ЧМ-2022

    28 Марта 2021, 17:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года сборная Казахстана сыграет с командой Франции. Стал известен стартовый состав нашей команды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    На данный момент стал известен стартовый состав казахстанцев : Мокин, Быстров, Ерланов, Малый, Алип, Валиуллин, Мужиков, Тагыберген, Васильев, Нургалиев, Федин.

    Капитаном команды станет полузащитник костанайского «Тобола» Азат Нургалиев.

    Начало игры на «Астана Арене» в Нур-Султане запланировано на 19:00, прямая трансляция на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan».

    Отметим, что для сборной Казахстана эта игра станет первой в отборочном цикле, Франция же ранее в домашних стенах разошлась миром с Украиной.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Франция
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