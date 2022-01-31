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вчера 21:43
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Сборная Казахстана назвала состав на матч с Украиной в1/4 Евро-2022 по футзалу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны составы сборных Казахстана и Украины на четвертьфинальный матч чемпионата Европы-2022 по футзалу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Казахстан: Игита, Кнауб, Турсагулов, Дуглас Жуниор, Оразов — Атантаев, Карагулов, Валиуллин, Акбаликов, Есенаманов, Токаев, Сагындыков;
Украина: Ципун, Чернявский, Корсун, Штурма, Зварич — Савенко, Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Педяш.
Напомним, сборная Казахстана вышла в плей-офф с первого места в группе В, разгромив команды Финляндии (6:2) и Италии (4:1) и сыграв вничью со Словенией (4:4). Сборная Украины в группе А разгромила Сербию (6:1) и проиграла Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), однако трех очков ей хватило для выхода в 1/4 финала со второго места.
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