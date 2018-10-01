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Сборная Казахстана досрочно лишилась шансов на победу в Лиге наций

17 Октября 2018 09:15 254
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Сборная Казахстана досрочно лишилась шансов на победу в Лиге наций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Грузии обыграла Латвию в Лиге наций, и это стало плохой новостью для Казахстана, сообщает Sports.kz.

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Матч в Риге закончился победой грузин со счетом 3:0. Результативными ударами отметились полузащитник «Тобола» Джаба Канкава (8-я минута), Валериане Гвилия (29-я) и Георгий Чакветадзе (61-я). Грузия уже набрала в группе 1 дивизиона D Лиги наций 12 очков в четырех матчах и стала недосягаемой для своих преследователей - в том числе, и для сборной Казахстана.

Турнирная ситуация в группе после четырех туров: Грузия - 12 очков, Казахстан - 5, Латвия - 2, Андорра - 2. Таким образом, подопечные Владимира Вайсса за два тура до финиша гарантировали себе первое место и выход в плей-офф, где они поборются с победителями других групп за право сыграть на чемпионате Европы-2020.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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