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    Сборная Казахстана до 17 лет победой завершила отбор на Евро-2023

    23 Ноября 2022, 04:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Юношеская сборная Казахстана до 17 лет завершила выступления в отборочном турнире чемпионата Европы-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В третьем матче группы 1 казахстанские футболисты сыграли со сборной Фарерских островов и победила со счетом 3:0. На 32-й минуте пенальти реализовал Тамерлан Агиманов, а на 69-й Адилет Мынбай развил успех. На 80-й минуте Агиманов оформил дубль. Таким образом, юношеская сборная Казахстана одержала первую победу в отборочном цикле.

    В двух предыдущих матчах квалификации казахстанцы уступили Португалии (1:6) и сыграли вничью со Словенией (0:0).

    По итогам трех туров сборная Казахстана U-19 набрала четыре очка и заняла третье место в группе 1. Лидером квартета стала Португалия (9 очков), вторую строчку заняла Словения (4), замкнули таблицу Фарерские острова (0).

    Фото: Sports.kz
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