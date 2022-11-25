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    Сборная Катара забила первый гол в своей истории на чемпионате мира

    25 Ноября 2022, 20:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Футболисты сборной Катара забили гол в ворота команды Сенегала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На 78 минуте матча отличился Мунтари. Так как сборная Катара впервые принимает участие в чемпионате мира, этот гол стал первым в истории команды на мундиале.

    Напомним, 20 ноября в матче открытия чемпионата мира катарцы сыграли свой первый матч, но голов не забили, уступив сборной Эквадора со счетом 0:2. Это первый в истории чемпионатов мира матч открытия, в котором хозяева турнира потерпели поражение — за 92-летнюю историю соревнований такого еще не было.

    Победу сборной Эквадора в первом матче на турнире принес Эннер Валенсия, отметившийся дублем — он забил на 16-й и 31-й минутах.

    Фото: championat.com

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Катар Чемпионат мира по футболу
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