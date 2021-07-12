Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Сборная Италии по футболу стала победителем ЕВРО-2020

    12 Июля 2021, 04:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Cборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии и во второй раз стала победителем чемпионата Европы по футболу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Матч закончился победой Италии в серии послематчевых пенальти — 2:1. В основное время у англичан забил Люк Шоу (2-я минута), а у итальянцев отличился Леонардо Бонуччи (67-я). В дополнительное время зрители голов не увидели, а по пенальти выиграли итальянцы — 3:2.

    Таким образом, Италия во второй раз в истории стала чемпионом Европы — до этого она выигрывала турнир в 1968 году. Также она дважды становилась финалистом ЕВРО — в 2000 и 2012 годах.

    Напомним, на чемпионате Европы-2020 сборная Италии в группе победила Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0); в 1/8 финала она в дополнительное время обыграла Австрию (2:1), в четвертьфинале — Бельгию (2:1), в полуфинале — в серии послематчевых пенальти Испанию (1:1, пен. — 4:2) и, наконец, в финале — Англию — тоже по пенальти (1:1, пен. — 3:2).

    Отметим, Англия еще никогда не выигрывала чемпионат Европы и даже не играла в финале — она лишь дважды завоевывала бронзовые медали — в 1968 и 1996 годах. Что касается сборной Италии, то она побеждала на ЕВРО в 1968 году, а также дважды становилась финалистом турнира — в 2000 и 2012 годах.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Италия Великобритания Футбол
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге