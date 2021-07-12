Сборная Италии по футболу стала победителем ЕВРО-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Cборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии и во второй раз стала победителем чемпионата Европы по футболу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Матч закончился победой Италии в серии послематчевых пенальти — 2:1. В основное время у англичан забил Люк Шоу (2-я минута), а у итальянцев отличился Леонардо Бонуччи (67-я). В дополнительное время зрители голов не увидели, а по пенальти выиграли итальянцы — 3:2.

Таким образом, Италия во второй раз в истории стала чемпионом Европы — до этого она выигрывала турнир в 1968 году. Также она дважды становилась финалистом ЕВРО — в 2000 и 2012 годах.

Напомним, на чемпионате Европы-2020 сборная Италии в группе победила Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0); в 1/8 финала она в дополнительное время обыграла Австрию (2:1), в четвертьфинале — Бельгию (2:1), в полуфинале — в серии послематчевых пенальти Испанию (1:1, пен. — 4:2) и, наконец, в финале — Англию — тоже по пенальти (1:1, пен. — 3:2).

Отметим, Англия еще никогда не выигрывала чемпионат Европы и даже не играла в финале — она лишь дважды завоевывала бронзовые медали — в 1968 и 1996 годах. Что касается сборной Италии, то она побеждала на ЕВРО в 1968 году, а также дважды становилась финалистом турнира — в 2000 и 2012 годах.