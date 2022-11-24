Сборная Испании забила больше 100 голов на чемпионатах мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Испании преодолела рубеж в 100 голов, забитых на чемпионатах мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Этот показатель является шестым в мире. Теперь в активе команды 106 голов, больше нее на мундиалях отличались только Бразилия (229), Германия (227), Аргентина (138), Италия (128) и Франция (124).

Напомним, что сегодня сборная Испании разгромила Коста-Рику со счетом 7:0. Дублем отметился нападающий «Барселоны» Ферран Торрес, по голу забили Дани Ольмо, Асенсио, Гави, Солер и Мората.

На сегодня это самый крупный счет чемпионата мира в Катаре. В этой же группе команда Германии сенсационно уступила сборной Японии.

Фото: Sports.kz



