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    Сборная Испании забила больше 100 голов на чемпионатах мира

    24 Ноября 2022, 00:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Испании преодолела рубеж в 100 голов, забитых на чемпионатах мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Этот показатель является шестым в мире. Теперь в активе команды 106 голов, больше нее на мундиалях отличались только Бразилия (229), Германия (227), Аргентина (138), Италия (128) и Франция (124).

    Напомним, что сегодня сборная Испании разгромила Коста-Рику со счетом 7:0. Дублем отметился нападающий «Барселоны» Ферран Торрес, по голу забили Дани Ольмо, Асенсио, Гави, Солер и Мората.

    На сегодня это самый крупный счет чемпионата мира в Катаре. В этой же группе команда Германии сенсационно уступила сборной Японии.

    Фото: Sports.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Чемпионат мира по футболу
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