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    Сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса 2019

    25 Ноября 2019, 08:43

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - В финале испанцы обыграли Канаду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Prosports.kz.

    Решающее очко в финальном противостоянии сборной Испании принес Рафаэль Надаль, в двух сетах одолев Дениса Шаповалова.

    Кубок Дэвиса — 2019. Финал

    Рафаэль Надаль (Испания) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:3, 7:6 (9:7)

    Матч длился 1:57 минут.

    Испания — Канада — 2:0

    Сборная Испании стала шестикратным обладателем Кубка Дэвиса, учитывая прежний формат розыгрыша. В прошлый раз испанцы взяли титул в 2011 году.

    Напомним, команда Казахстана, одержав победу над Нидерландами со счетом 2:1 и уступив Великобритании, заняла второе место в группе С. На этом наши теннисисты завершили выступление на Кубке Дэвиса-2019, не пробившись в плей-офф турнира.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Испания
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