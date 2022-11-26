Сборная Франции обыграла Данию и досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2022

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сборная Франции одержала победу над Данией во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре и досрочно вышла в плей-офф, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Игра проходила на стадионе «974» в Дохе и завершилась со счетом 2:1.

Французы, которые начали чемпионат мира с крупной победы, в этом поединке, как и предполагалось, активно искали лазейки к воротам соперника с первых минут. На протяжении первого тайма «трехцветные» доминировали, создали ряд голевых моментов. Один из самых опасных был на 20 минуте. Полузащитник французской сборной Адриан Рабьо после передачи Усмана Дембеле ловко сыграл головой в воздухе, но Каспер Шмейхель проявил мастерство и чудом отбил мяч. Далее подопечные Дидье Дешама продолжали атаковать, но все попытки были тщетны. Не остались в стороне и датчане. Они также имели хорошие шансы открыть счет, но точно пробить им не удалось.

Второй тайм прошел гораздо интереснее, темп игры заметно увеличился, следовательно, моментов для взятия ворот стало возникать гораздо больше. Активно действовали в атаке по-прежнему французы. В итоге на 60-ой минуте первый гол в матче забил Килиан Мбаппе, ему ассистировал Тео Эрнандес. Но счастье действующих чемпионов мира длилось не долго, на 68-ой минуте с углового счет сравнял защитник сборной Дании Андреас Кристенсен - он замкнул передачу партнера ударом головой после отскока от газона. Но на этом команды не успокоились, а стали чаще угрожать воротам друг друга. На 86-ой минуте Килиану Мбаппе удалось оформить дубль после передачи Антуана Гризманна. Впрочем, этот гол стал решающим в этом матче. Франция с шестью набранными очками выходит в плей-офф с первым местом.

В первом туре сборная Франции переиграла соперников из Австралии со счетом 4:1, а Дания сыграла вничью с Тунисом - 0:0.





Фото: sports.kz