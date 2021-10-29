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    Сбор избыточных персональных данных не допускается - МЦРИАП РК

    29 Октября 2021, 13:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Цель для сбора персональных данных должна быть документально подтверждена. При этом сбор избыточных данных оператором не допускается. Об этом заявил председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касательно защиты прав субъектов персональных данных. Мы более точно указали, что субъект (гражданин) имеет право требовать исключения персональных данных из общедоступных источников и безвозмездно ознакомиться с опасающимися к нему персональными данными, обрабатываемыми операторами», - сказал Руслан Абдикаликов во время конференции «Cyber and digital security - Безопасность интернета. Защита персональных данных», прошедшей в Нур-Султане.

    Председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП отметил, что правом по требованию исключения персональных данных граждане стали пользоваться активно.

    «Мы получаем очень много жалоб на интернет-ресурсы, которые распространяют персональные данные граждан, причем берут из открытых источников, из государственных баз данных, и граждане просят нас убрать их персональные данные из этих общедоступных источников. Мы, в принципе, такие требования удовлетворяем и в этом случае на стороне граждан», - добавил глава Комитета.

    По его словам, цель и задача для сбора персональных данных должна быть документально подтверждена.

    «Строго регламентирован порядок определения и утверждения необходимых и достаточных персональных данных для деятельности оператора. Не допускается сбор избыточных данных», - заявил Руслан Абдикаликов.

    «Мы сейчас сталкиваемся с жалобами граждан, которые говорят о том, что оператор зачастую необоснованно что-то спрашивает. Допустим, вы приходите регистрироваться для проживания в гостинице, а вас спрашивают - «В какой партии состоите?», «Сколько у вас детей?». Соответственно, у вас возникает логичный вопрос - зачем такие избыточные данные. Каким образом это оспорить и определить порог необходимости и достаточности - над этим в рамках законодательства мы еще будем думать», - считает глава Комитета.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Цифровой Казахстан
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