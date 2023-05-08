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    Сбор гуманитарной помощи начали для пострадавших от пожара в Петропавловске

    8 Мая 2023, 12:33

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Сбор гуманитарной помощи открыли для пострадавших от пожара в Петропавловске, передает МИА «Казинформ».

    «Открыт сбор гуманитарной помощи для пострадавших от пожара в Петропавловске. Нескоропортящиеся продукты питания, бытовую химию, чистую одежду можно принести в городской дом культуры по адресу: Сатпаева, 34», - говорится в сообщении акимата города Петропавловска.

    Напомним, сообщение о возгорании камыша на открытой территории на окраине Петропавловска, по адресу улица Сенная база, 5, поступило 7 мая в 18 часов 57 минут. В условиях сильной жары, в результате порывистого ветра (до 23 метров в секунду) произошел переход пожара на близлежащие частные жилые дома.

    К месту вызова выехали подразделения пожарных частей г. Петропавловска, немедленно приступившие к тушению возгорания. Ликвидация проходила на заболоченной территории, что осложнило работу пожарных. Было проведено наращивание сил гарнизона противопожарной службы города Петропавловска, взаимодействующих организаций.

    На месте работали силы и средства ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» и ДЧС СКО», военизированной пожарной команды Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги, местных исполнительных органов, «Кызылжар су» и негосударственной противопожарной службы, департамента полиции - всего 137 человека личного состава и 28 единиц техники.

    В результате пожара огнём уничтожено 9 домов (7 жилых и 2 нежилых дома), гараж ИП «Сервис Вектор» на площади 540 кв.м, и 3 автобуса. Эвакуировано 40 человек, из них 9 детей.

    По информации ДЧС области, общая локализация возгорания камыша на окраине города была объявлена в 21 ч. 55 мин. Пожар ликвидирован в 1 час 8 мая. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

    Как сообщалось, аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров встретился с жителями, которые лишились крова в результате пожара на окраине Петропавловска. Он заявил, что создана специальная комиссия. Людям предоставят временное жилье.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Северо-Казахстанская область Происшествия Общество Пожар
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