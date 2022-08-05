Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.08

    rub/kzt 7.92 cny/kzt 70.46
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Сбор денег для якобы больного ребенка - двух аферисток задержали в Алматы

    5 Августа 2022 20:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Молодые аферистки объявили сбор денег, придумав историю о больном ребенке. Полиция задержала их в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz

    Девушки, 22 и 23 лет, были задержаны по подозрению в совершении мошеннических действий через соцсети.

    Началось все с того, что в полицию Ауэзовского района с заявлением о мошенничестве обратилась известный блогер. По ее данным, две девушки под предлогом помощи больному ребенку и, используя поддельные документы, убедили ее разместить пост. Большая аудитория блогера, проявив сочувствие, не оставила клич о помощи без внимания и стала активно перечислять средства.

    «По результатам проведенных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в данном преступлении. Они – жительницы Акмолинской области. На первом же допросе девушки признались в содеянном и раскаялись. Следственные мероприятия по данному факту продолжаются», – пояснил заместитель начальника отдела полиции при УП Ауэзовского района Тимур Мулинов.

    Одна из фигуранток - спортсменка и занималась тхэквондо. В прошлом она уже имела проблемы с законом и привлекалась к ответственности за кражу. Ее «напарница», гражданка С. – мастер по маникюру. Сейчас следователи выясняют, был ли этот факт единственным обманом.

    Между тем, полицейские рекомендуют быть предельно осторожными: при появлении подобных объявлений рекомендуется проверять подлинность аккаунта и физического лица, скрывающегося за ним.


    Фото: polisia.kz


    #Видео #Общество #Мошенничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Телефонные мошенники обманули акмолинку на 5,2 млн тенге
    Мужчина пытался уехать на крыше поезда из Алматы в ЗКО
    Перестрелка произошла в Алматинской области, один человек погиб
    Обещавшую дешевые путевки в Турцию аферистку задержали в Актау
    Популярное
    1 Назначили нового акима Петропавловска
    2 Мужчина с ножом напал на женщину в автобусе в Алматы
    3 Январские события: приговор осужденному за фейк костанайцу оставили без изменения
    4 США объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян
    5 Мужчина пытался уехать на крыше поезда из Алматы в ЗКО