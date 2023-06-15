Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. На площадке авторитетного паневропейского издания «Euractiv» прошёл круглый стол на тему: «Как Европейский союз продвигает свою повестку дня в Центральной Азии - роль Казахстана в межрегиональном сотрудничестве», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В качестве приглашенных спикеров выступили: Петерис Устубс, директор департамента по Ближнему Востоку, Азии и Тихоокеанскому региону Европейской комиссии, Лин Гоеталс, директор Европейского института азиатских исследований (EIAS), Ойбек Шайхов, генеральный секретарь деловой ассоциации «EUROUZ», доктор Фабьен Боссайт, доцент и сокоординатор Гентского института международных и европейских исследований (GIES), Гентского университета, а также заместитель Постоянного представителя РК при ЕС Тимур Султангожин.

Вел круглый стол в качестве модератора Георги Готев, старший редактор «Euractiv».

Г.Готев начал дискуссию словами соболезнования народу Казахстана в связи с трагедией в области Абай, унесшей жизни нескольких наших соотечественников, боровшихся с лесными пожарами.

В ходе круглого стола участники высказались по текущим аспектами многостороннего сотрудничества Евросоюза со странами Центральной Азии. Состоялся интересный обмен мнениями и оценками текущих отношений пяти государств региона с Европой.

Комментируя «Казинформу» итоги прошедшего стола, заместитель Постоянного представителя РК при ЕС Т.Султангожин отметил, что особое внимание было уделено итогам встречи глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета Шарля Мишеля, состоявшейся в Кыргызстане 2 июня с.г.

«Сегодня в Брюсселе состоялся достаточно интересный обмен мнениями. Казахстан со своей стороны выразил заинтересованность в укреплении отношений с соседями в Центральной Азии и Евросоюзом. Были обозначены наши приоритеты. Думаю, что мероприятие прошло достаточно успешно» - отметил Т. Султангожин.

Г. Готев, главный редактор «Euractiv»: «Казахстан – важная страна Центральной Азии. В современных условиях важным является многовекторный курс внешней политики Казахстана. Поэтому в ходе сегодняшнего мероприятия было важным понять, что нового происходит в Казахстане, других государствах Центральной Азии, Евросоюзе. Понять какие партнерские связи мы имеем и должны развивать вместе. Кроме того, существует множество ценностей, важных как для ЕС, так и для Казахстана. К сожалению, трагедия с лесными пожарами в вашей стране напоминает нам об актуальности и опасности изменения климата. Это те вещи, с которыми нам надо бороться вместе и совместно искать решения».

Представитель Еврокомиссии П. Устубс в ходе круглого стола подчеркнул, что начавшиеся консультации между Казахстаном и ЕС о возможном облегчении визового режима для граждан нашей страны, безусловно являются позитивным явлением в двусторонних отношениях.

Тем не менее, европейский представитель отметил, что предстоит значительная работа, которая связана в том числе с необходимостью синхронизации позиций всех стран-членов Европейского союза по данному вопросу.

«Рассматривая множество возможностей к расширению сотрудничества со странами Центральной Азии, мы видим основной интерес со стороны стран региона, и Казахстана в частности, к сотрудничеству с Евросоюзом. Между нашими сторонами сложилось динамичное сотрудничество, политический обмен мнениями. За несколько месяцев были проведены визиты на высоком уровне, обмен делегациями. Но мы движемся за пределы официальных визитов к вопросам практического взаимодействия, включающие проблемы энергетики, водных ресурсов, критических сырьевых материалов, «зеленого водорода», транспортных коридоров. В общем политики взаимосвязанности, в том числе в цифровой сфере. Это широкий пакет взаимодействия между нами. И мы ожидаем более тесного партнерства с Казахстаном и другими государствами региона», - подчеркнул П. Устубс.