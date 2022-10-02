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    Сближающийся с Землей новый астероид зафиксировали обсерватории в России

    2 Октября 2022, 15:07

    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Две российские обсерватории обнаружили новый астероид 2022 SE37 в ночь на 1 октября. Об этом говорится в сообщении Института прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИПМ) РАН, распространенном в воскресенье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «В ночь на 1 октября двумя обсерваториями юга России подтверждено обнаружение нового астероида 2022 SE37, сближающегося с Землей», - говорится в сообщении института в Telegram-канале.

    Как уточнили в Институте прикладной математики ( ИПМ), диаметр астероида составляет полкилометра, он обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года.

    «В обозримом будущем опасности для Земли не представляет», - добавили там.

    Публикация также сопровождается снимками астероида, которые сделаны телескопом в поселке Кочеванчик и телескопом Кубанского государственного университета.


    Фото: pixabay.com

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Освоение космоса Россия Мировые новости Космос
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