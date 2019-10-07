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    Сбивший ребенка в Южной Корее казахстанец находится в Павлодаре – МИД РК

    7 Октября 2019, 15:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец, сбивший ребенка в Южной Корее, находится в своем родном городе Павлодаре, и с ним полицейские провели беседу. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Он находится на территории Казахстана. Корейская сторона уже направила документы относительно него, и эти документы Министерством иностранных дел были переправлены в Генеральную прокуратуру РК. Данный вопрос по ДТП будет решаться в правовом поле между правоохранительными органами двух стран», - заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в ходе брифинга для журналистов.

    Он уточнил, что гражданин, купив билет на самолет, улетел на Родину.

    «Он сейчас на свободе, находится дома и живет в Павлодаре. Местные правоохранительные органы нашли его и провели с ним беседу», - отметил А. Смадияров.

    Напомним, в южнокорейском городе Чханвон 20-летний казахстанец сбил на автомобиле 7-летнего ребенка и скрылся с места ДТП.

    Также ранее сообщалось, что Министерство юстиции Южной Кореи заявило об ужесточении правил выезда нелегальных иностранцев из страны. В МИД РК отметили, что официальная информация от корейской стороны еще не поступала.

    «С корейской стороны информация еще не поступала. Поэтому мы не можем дать какие-либо комментарии. Как только будет официальное заявление, то тогда мы сообщим», - уточнил Айбек Смадияров.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК ДТП Корея
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