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    Сбившему мальчика в Корее казахстанцу предъявлено несколько обвинений

    21 Октября 2019, 17:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел рассказали новые подробности о казахстанце, совершившем наезд на мальчика в Южной Корее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Этот случай стал резонансным. Наш консул провел встречу со следователем и две встречи с нашим гражданином. На условия содержания у него нет жалоб, давления со стороны местного следствия нет. Ему изначально был предоставлен государственный адвокат со стороны Южной Кореи. Сейчас прорабатывается вопрос частного адвоката», - сказал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

    По его словам, посольство Казахстана в Сеуле оказывает всю необходимую поддержку в вопросах нахождения хорошего адвоката.

    «По итогам встречи со следователем ему было предъявлено несколько обвинений. Это бегство с места происшествия, нарушение обязательств при регистрации транспортного средства, отсутствие страхования, а также отсутствие водительских прав. В совокупности по данным корейской стороны ему грозит до пяти лет лишения свободы, либо определенные штрафы», - отметил спикер.

    Напомним, казахстанец совершил наезд на ребенка в Южной Корее и скрылся с места ДТП.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МИД РК Происшествия Корея
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