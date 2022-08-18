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    Сбившего подростков водителя разыскивают в Атырау

    18 Августа 2022 11:39

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Сбившего на нерегулируемом пешеходном переходе двух подростков водителя разыскивают в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дорожно- транспортное происшествие произошло прошлой ночью. Водитель, управляя автомобилем марки ВАЗ -2114, совершил наезд на подростков 2004 и 2005 годов рождения. Они переходили нерегулируемый пешеходный переход на проспекте Сатпаева в районе развлекательного центра «Атырау». Оставив автомобиль на месте происшествия, водитель скрылся. В настоящее время автомобиль ВАЗ -2114 припаркован на специальной стоянке», - сообщении в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

    Владелец машины разыскивается.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Атырауская область #ДТП #Происшествия #Атырау
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