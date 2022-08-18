Сбившего подростков водителя разыскивают в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Сбившего на нерегулируемом пешеходном переходе двух подростков водителя разыскивают в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорожно- транспортное происшествие произошло прошлой ночью. Водитель, управляя автомобилем марки ВАЗ -2114, совершил наезд на подростков 2004 и 2005 годов рождения. Они переходили нерегулируемый пешеходный переход на проспекте Сатпаева в районе развлекательного центра «Атырау». Оставив автомобиль на месте происшествия, водитель скрылся. В настоящее время автомобиль ВАЗ -2114 припаркован на специальной стоянке», - сообщении в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Владелец машины разыскивается.



