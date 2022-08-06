Сбившего насмерть ребенка водителя в Костанае осудили на два года

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В городском суде №2 рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Костаная, сбившего насмерть ребенка, переходившего дорогу на разрешающий зеленый сигнал светофора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Костанайского областного суда.

Судом установлено: в мае 2022 года в городе Костанае подсудимый, выехав на запрещающий красный сигнал светофора, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2009 года рождения, переходившего дорогу на разрешающий зеленый сигнал светофора.

Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Прокурор просил назначить наказание подсудимому в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев, с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет.

Потерпевшая - мать несовершеннолетнего - материальных и моральных претензий к подсудимому не имела, в связи с возмещением подсудимым ее исковых требований в полном объеме, от исковых требований отказалась.

Подсудимый полностью признал вину и принес неоднократные извинения потерпевшей стороне.

Санкция части 3 статьи 345 УК «Нарушение лицом, управлявшим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение по неосторожности тяжкого и среднего тяжести вреда здоровью человека» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет.

При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого - чистосердечное раскаяние, заглаживание им морального и иного вреда, причиненного в результате уголовного правонарушения.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

«Cогласно пункту 1) части 2 статьи 55 УК при наличии смягчающего обстоятельства и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер основного вида наказания не может превышать при совершении преступления небольшой или средней тяжести половины максимального срока или размера, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК, что было учтено при назначении наказания», - говорится в решении суда.

Судом подсудимый признан виновным по ст.345 ч.3 УК с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.



