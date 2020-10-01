Сбившего насмерть человека ночью в Капшагае приговорили к 2,5 годам

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - Водителя, который совершил смертельный наезд на пешехода ночью в Капшагае, приговорили к двум годам и шести месяцам тюрьмы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Капшагайского горсуда.

Напомним, в середине июля этого года в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как в темное время суток автомашина, совершает наезд на человека, переходящего дорогу по пешеходному переходу, вследствие чего последний от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

В суде подсудимый предъявленное обвинение признал полностью, гражданский иск признал частично, просил строго не наказывать.

Государственный обвинитель просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с лишением права управления транспортным средством сроком на 5 лет.

В свою очередь потерпевшие по делу просили суд назначить максимальное наказание, связанное с лишением свободы, с полным удовлетворением гражданского иска.

Санкция части 3 данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Однако в силу требований норм уголовного законодательства, в случае наличия смягчающих обстоятельств, размер основного вида наказания для уголовного правонарушения средней тяжести не может превышать половины максимального наказания.

Суд, учитывая и оценивая собранные доказательства по делу, а также обстоятельства смягчающие (чистосердечное признание вины, не судимость, наличие малолетнего ребенка) и отсутствие отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств, признал Даркембаева А. виновным в совершении уголовного правонарушения предусмотренного частью 3 статьи 345 УК, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с лишением права управления транспортным средством сроком на 5 лет.

Приговором суда с Даркембаева А. в пользу Шестаковой Е. взыскана в качестве морального вреда сумма в размере 1 000 000 тенге.

Также судом признано право гражданского истца на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства в части возмещения материального ущерба.

Приговор суда не вступил в законную силу.