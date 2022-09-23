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    Сбежавший с места перестрелки ранил полицейского в Караганде

    23 Сентября 2022, 20:54

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде произошла перестрелка. Во время задержания ранен сотрудник полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    23 сентября около 11:30 часов в Караганде произошла перестрелка между жителями города. Неизвестные лица, применив оружие, покушались на жизнь местного жителя. После этого скрылись на автомашине.

    «В результате оперативно-розыскных мероприятий данная автомашина обнаружена за пределами города Караганды. Один из фигурантов, применив оружие, пытался скрыться от преследовавших его сотрудников полиции. При его задержании, оперативный сотрудник был ранен», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Факт был зарегистрирован в полиции, обстоятельства выясняются. В пригороде Караганды, в поселке Уштобе был объявлен план-перехват. В настоящее время принимаются меры по задержанию остальных лиц, причастных к произошедшему.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия
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