Сбежавший с места перестрелки ранил полицейского в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде произошла перестрелка. Во время задержания ранен сотрудник полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

23 сентября около 11:30 часов в Караганде произошла перестрелка между жителями города. Неизвестные лица, применив оружие, покушались на жизнь местного жителя. После этого скрылись на автомашине.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий данная автомашина обнаружена за пределами города Караганды. Один из фигурантов, применив оружие, пытался скрыться от преследовавших его сотрудников полиции. При его задержании, оперативный сотрудник был ранен», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Факт был зарегистрирован в полиции, обстоятельства выясняются. В пригороде Караганды, в поселке Уштобе был объявлен план-перехват. В настоящее время принимаются меры по задержанию остальных лиц, причастных к произошедшему.