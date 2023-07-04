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    Сбежавший из воинской части сын Даулета Турлыханова доставлен к месту прохождения службы

    4 Июля 2023, 08:09

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, организованных органами внутренних дел и военной полиции было установлено местонахождение ранее самовольно оставившего воинскую часть, рядового срочной службы Б. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Военнослужащий доставлен к месту прохождения службы. По факту проводится служебное расследование.

    Как сообщалось ранее, побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК.

    «2 июля 2023 года рядовой срочной службы Б., проходящий службу в одной из воинских частей Конаевского гарнизона, после окончания срока ареста (был привлечен к административной ответственности в виде содержания на гауптвахте за неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника) и при следовании в расположение воинской части в сопровождении военнослужащего скрылся в неизвестном направлении», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

    Ранее сообщалось, что семью юристов избили в Алматы. В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье «Хулиганство».

    В военной прокуратуре РК рассказали об уголовном деле с участием сына Даулета Турлыханова.

    Позже министр обороны РК Руслан Жаксылыков прокомментировал ход дела сына депутата Мажилиса Даулета Турлыханова.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Армия
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